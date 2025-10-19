В Украину вернется тепло: когда и где ударит +20

Синоптики обещают потепление / © Pixabay

После периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать.

Об этом сообщила синоптика «Укргидрометцентра» Наталья Птуха, пишет День.LIVE.

«Дневные максимумы хоть и снизятся в воскресенье и составят плюс 4, плюс 10, но все равно будут плюсовыми. А по юго-востоку даже немного выше значения, до плюс 13 будет прогреваться приземный слой воздуха. В понедельник уже этот циклон будет отходить в восточном направлении, и ночью над западными областями уже будут прояснения», — сказала она.

По ее данным, уже начиная с 22 октября, несколько изменятся воздушные потоки, уже будет не северная составляющая преобладать, а прибавится южная, то есть с южных широт будет поступать воздух и немного повысятся показатели.

«И начиная там с 23 числа уже значения температуры ночью будут плюс 3, плюс 10, а дневные максимумы в пределах 9-15 градусов. А вот в южных и иногда западных областях столбики термометров иногда могут подняться до плюс 17, плюс 20 градусов, но это также могут быть дожди, то есть это не полноценное влияние столь мощного антициклона», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня, 19 октября, по всей стране пройдут дожди, а в западных областях — мокрый снег.