В Украину вернется зимняя погода: прогноз на следующую неделю

В Украине прогнозируют осадки, в частности мокрый снег / © УНИАН

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В конце следующей недели, 31 марта — 6 апреля, начиная с северных и западных областей, возможно существенное снижение температуры, выпадение снега и установление зимнего характера погоды.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на ресурсе «Метеопрог».

По его прогнозу, только в юго-восточной половине страны значительного снижения температуры воздуха не предполагается.

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Понедельник, 31 марта

В большинстве областей Украины ожидается облачная и неустойчивая погода с дождями, в восточных областях осадки могут быть значительными. Пройдут дожди, в восточных областях днем местами обильные. Лишь в юго-западных областях без существенных осадков.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +7…+12 °С, в южных и центральных областях +12…+17 °С.

Вторник, 1 апреля

В северных, западных и местных центральных областях ожидаются небольшие, порой умеренные дожди. В юго-восточной части Украины без существенных осадков.

Кое-где возможен туман. Ветер на Левобережье западный, на Правобережье северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем в северных и западных регионах +7…+12°С, на остальной Украине +13…+18 °С.

Среда, 2 апреля

Ночью в северных и западных областях, днем в Приазовье и в Крыму ожидаются дожди, в остальных регионах без существенных осадков. В Карпатах умеренный, временами сильный мокрый снег.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем в северных и западных регионах +8…+13°С, на остальной Украине +12…+17 °С.

Четверг, 3 апреля

Дождливая погода сохранится в Крыму и в Приазовье, в остальных регионах Украины осадков не ожидается.

Ветер северный / северо-восточный, 7-12 м/с, на юге местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1…+7 °С, на юге местами до +10 °С; днем +12…+17°С.

Пятница, 4 апреля

На всей территории Украины ожидается облачная погода, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7°С, днем +13…+18°С.

Суббота, 5 апреля

Ночью в западных и северных областях, днем по большей части территории страны за исключением Крыма и Приазовья пройдут дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем в западных и северных областях +2…+7°С, в других регионах страны +10…+18 °С, на юге Одесщины до +20 °С.

Воскресенье, 6 апреля

Ожидается неустойчивая и холодная погода. Пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных областях преимущественно мокрый снег. Временами осадки будут значительными.

Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в северных и западных областях ночью -4…+1°С, днем -1…+4°С; в южных и восточных регионах ночью +3…+8°С, днем +12…+17°С.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что апрель этого года в целом будет теплее нормы.