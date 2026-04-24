В Украину вернулась зима: большой город засыпает снегом (видео)

Снег в Харькове 24 апреля / © скриншот с видео

В Харьков в конце апреля внезапно вернулась зима. Так, 24 апреля в городе выпал и продолжает сыпать снег. Соцсети заполонили кадры аномальной погоды.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Харьковчане проснулись утром в конце апреля и увидели за окнами возвращение зимы. Улицы, крыши домов, деревья, тротуары и газоны были покрыты снегом.

Осадки не прекращались и утром, поэтому горожане фиксировали эту совсем невесеннюю погоду на видео, которые опубликовали в соцсетях.

«Так, 24 апреля. Снегопад. Будет ли у нас вообще какое-то лето? Или весна хотя бы?» — говорит на одном из роликов его автор.

Напомним, 24 апреля погода в Украине будет ветреной с порывами до 15 — 20 м/с, а дожди пройдут только на востоке. По словам синоптика Натальи Диденко, температура будет оставаться низкой: днем +6…+12 градусов. В Киеве осадков не ожидается, но прогнозируют сильный ветер и дневную температуру около +8…+9 градусов без существенного потепления в ближайшее время.