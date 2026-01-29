ТСН в социальных сетях

Украина
517
1 мин

В Украину вернули 1000 тел погибших украинских воинов

В ближайшее время начнутся экспертизы, необходимые для идентификации тел.

Сегодня в Украине прошли масштабные репатриационные мероприятия

Сегодня, 29 января, в Украину вернули 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Об этом сообщает Координационный штаб.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших», — говорится в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что из российского плена вернут 1200 украинцев. Процесс должен состояться при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что до конца 2025 года может состояться новый обмен пленными, во время которого в Украину вернутся украинские военные и гражданские, которых содержит государство-агрессор. Он также добавил, что идет работа над тем, чтобы вернуть украинских детей, вывезенных в Россию оккупантами.

