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В Украину вернули 270 пленных: среди освобожденных — пятеро уцелевших в Оленовке
Среди освобожденных — пятеро украинцев, считавшихся погибшими в результате российского теракта в Оленовке в июле 2022 года.
Украина и Россия впервые за последние несколько месяцев провели обмен военнопленными. Среди освобожденных — пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года.
Об этом сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.
«Это наши защитники — воины ВСУ, Национальной гвардии, в частности „Азова“, пограничники и защитники Мариуполя. Большинство находилось в плену еще с 2022 года. Также возвращаются девять гражданских украинцев. Среди освобожденных — пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года», — отметил он.
Напомним, сегодня состоялся обмен пленными в формате 270 на 270.
«Домой возвращаются нацгвардейцы, в том числе воины „Азова“, пограничники, терробороновцы, воины Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них было в плену еще с 2022 года», — написал президент Украины.
Также возвращаются защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений.
Ранее уполномоченный по правам человека сообщал, что сегодня также удалось провести взаимное возвращение гражданских. С оккупированных Россией территорий вернули семь граждан Украины.