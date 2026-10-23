Большинство освобожденных находилось в российском плену еще с 2022 года / © Владимир Зеленский

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Украина и Россия впервые за последние несколько месяцев провели обмен военнопленными. Среди освобожденных — пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года.

Об этом сообщил премьер Украины Сергей Корецкий.

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«Это наши защитники — воины ВСУ, Национальной гвардии, в частности „Азова“, пограничники и защитники Мариуполя. Большинство находилось в плену еще с 2022 года. Также возвращаются девять гражданских украинцев. Среди освобожденных — пять человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке в июле 2022 года», — отметил он.

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Напомним, сегодня состоялся обмен пленными в формате 270 на 270.

«Домой возвращаются нацгвардейцы, в том числе воины „Азова“, пограничники, терробороновцы, воины Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских. Большинство из них было в плену еще с 2022 года», — написал президент Украины.

Также возвращаются защитники с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений.

Ранее уполномоченный по правам человека сообщал, что сегодня также удалось провести взаимное возвращение гражданских. С оккупированных Россией территорий вернули семь граждан Украины.

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