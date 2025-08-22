В Украину вернули 65 граждан, которых РФ вывезла на границу с Грузией

В Украину вернули 65 граждан / © Игорь Клименко

В Украину вернули 65 граждан, которых РФ без документов, средств для существования, достаточного питания и медицинской помощи принудительно доставила в буферную зону на пограничном пункте с Грузией.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Среди возвращенных 65 граждан — 10 женщин и 8 тяжелобольных. В операции возвращения приняли участие структурные подразделения системы МВД.

По сообщению главы МИД Андрея Сибиги, среди возвращенных есть 10 женщин и 8 тяжелобольных украинцев. Все они находились на грузинском пункте пропуска «Дариале».

Возвращение состоялось 21-22 августа по территории Молдовы.

«Благодарим коллег из Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Службы безопасности Украины за командную работу и сотрудничество для осуществления этой операции. Выражаем особую благодарность официальным представителям властей Грузии и Молдовы за содействие в организации транзитного маршрута и решении логистических вопросов», — отметил министр.

Напомним, в течение нескольких месяцев на российско-грузинской границе оставалась проблема содержания граждан Украины, депортированных из России после отбывания наказания в российских тюрьмах. Их не пропускали на территорию Грузии, ссылаясь на соображения безопасности.

Протестующие потребовали прибытия консула Украины, разъяснения причин их задержания, предоставления возможности либо покинуть территорию Грузии, либо подать заявление на международную защиту, проведение медицинского обследования, а также прекращение, по их словам, незаконного содержания.

Сообщалось, что украинцы объявили голодовку.

Грузия является единственным путем, по которому украинские экс-осужденные могут вернуться домой с оккупированных территорий или после депортаций в Россию. В то же время, не имея никаких документов, украинские экс-осужденные на недели или месяцы застревают на российско-грузинской границе, пока не получат подтверждения от посольства Украины, что они являются ее гражданами. После этого они могут получить белый паспорт в дипучреждении в столице Грузии и вернуться домой.