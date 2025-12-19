В Украину вернули еще 1003 тела погибших военнослужащих

В Украину в рамках репатриационных мероприятий вернули более тысячи тел погибших / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 19 декабря, в результате репатриационных мероприятий в Украину возвращено 1003 тела, которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом передает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Далее будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

«Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур Сектора безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Также Коорштаб поблагодарил за содействие Международный Комитет Красного Креста.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Ранее в Координационном штабе объясняли, что идентификация тел погибших — сложный и длительный процесс. Ведь многие тела погибших в крайне плохом состоянии, что затрудняет процесс идентификации. Причем россияне не указывают направление, откуда были репатриированы тела, что еще больше затягивает идентификацию.

Ранее уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, как происходят репатриации тел военных, считавшиеся пропавшими без вести.