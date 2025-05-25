В Украину вернули еще 303 военнопленных: детали заключительного этапа (фото)

Обмен пленными 25 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 303 защитника.

О деталях обмена рассказывает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В этот раз среди освобожденных воинов:

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представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО,

Нацгвардии Украины,

Госпогранслужбы,

Государственная специальная служба транспорта.

Все 303 освобожденных сегодня защитника — мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

В частности, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

По информации Коорштаба, трехдневный обмен «1000 на 1000» стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения.

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Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь, заверили Коорштаби.

Как добавил омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди возвращенных — значительное количество попавших в плен защитников в 2022 году.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Обмен пленными 25 мая / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Заметим, что это еще далеко не все украинские военные, оказавшиеся в плену. По предварительным данным, в российские неволи сейчас находится около 7 тысяч украинских защитников.

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Напомним, что 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.