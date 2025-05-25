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В Украину вернули еще 303 военнопленных: детали заключительного этапа (фото)
Состоялся третий, завершающий этап масштабного обмена в формате 1000 на 1000.
Сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными, в результате которого домой вернулись 303 защитника.
О деталях обмена рассказывает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
В этот раз среди освобожденных воинов:
представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО,
Нацгвардии Украины,
Госпогранслужбы,
Государственная специальная служба транспорта.
Все 303 освобожденных сегодня защитника — мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Освобожденные защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
В частности, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.
По информации Коорштаба, трехдневный обмен «1000 на 1000» стал шестым обменом в этом году и 65-м с начала полномасштабного вторжения.
Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного довольствия за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь, заверили Коорштаби.
Как добавил омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди возвращенных — значительное количество попавших в плен защитников в 2022 году.
Заметим, что это еще далеко не все украинские военные, оказавшиеся в плену. По предварительным данным, в российские неволи сейчас находится около 7 тысяч украинских защитников.
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОБМЕНА 1000 на 1000: СМОТРИТЕ, как встречали ЗАЩИТНИКОВ
Напомним, что 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.