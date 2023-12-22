В Украину вернули сына женщины-бойца ВСУ, вывезенного в РФ (фото)

Перед полномасштабной войной мальчик на несколько дней приехал к отцу в Луганскую область, и на около полутора лет оказался в оккупации.

В Украину удалось вернуть 12-летнего сына военнослужащей ВСУ, который находился на оккупированной Луганщине и был потом вывезен в Россию.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Сети.

"Домой вернули 12-летнего мальчика! Ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а впоследствии – в РФ", – говорится в заявлении омбудсмана.

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Лубинец рассказал, что накануне полномасштабного вторжения РФ мальчик на три дня приехал к отцу в Луганскую область. Но в результате начала полномасштабной войны ребенок провел около 18 месяцев под оккупацией, и еще четыре – на территории России. Там парню пришлось даже учиться в российской школе.

"Мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой о помощи вернуть ее сына", — отметил омбудсман.

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Поэтому Офис омбудсмана наработал путь возвращения ребенка, позаботившись о логистическом, безопасном и других направлениях. И мальчик вернулся домой.

Лубинец также призвал сообщать в Офис информацию о принудительно перемещенном или депортированном Россией украинском ребенке. Он отметил, что только государство может обеспечить безопасность в возвращении домой своих граждан с территории РФ.

Кстати, мэр Мелитополя Михаил Федоров сообщил, что в оккупированном городе россияне похитили несовершеннолетних и обвинили их в "работе на СБУ".

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