В Украину вернули тела 1000 погибших военных

Возвращение тел погибших украинских военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Дополнено новыми материалами

В Украину 18 сентября вернули 1000 тел, которые по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим. МВД проведет идентификацию репатриированных тел.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим», — указано в заявлении.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел Украины проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — отметили в штабе.

Напомним, 17 июля Украина вернула тела 1000 погибших защитников. Репатриация состоялась в рамках Стамбульских договоренностей. Был начат процесс идентификации тел, чтобы установить личности павших воинов.

Также 19 августа в Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих.

К слову, последний на данный момент обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 августа. На Родину вернулись украинские журналисты Дмитрий Хилюк, Марк Калиуш, экс-мэр Херсона Владимир Мыколаенко, представители всех Сил обороны, в частности защитники Мариуполя, Киевщины и других направлений.