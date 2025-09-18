- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину вернули тела 1000 погибших военных
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о репатриации 1000 тел погибших военных.
В Украину 18 сентября вернули 1000 тел, которые по утверждению России, принадлежат украинским военнослужащим. МВД проведет идентификацию репатриированных тел.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим», — указано в заявлении.
В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел Украины проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — отметили в штабе.
Напомним, 17 июля Украина вернула тела 1000 погибших защитников. Репатриация состоялась в рамках Стамбульских договоренностей. Был начат процесс идентификации тел, чтобы установить личности павших воинов.
Также 19 августа в Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих.
К слову, последний на данный момент обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 августа. На Родину вернулись украинские журналисты Дмитрий Хилюк, Марк Калиуш, экс-мэр Херсона Владимир Мыколаенко, представители всех Сил обороны, в частности защитники Мариуполя, Киевщины и других направлений.