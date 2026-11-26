Украина вернула тела павших военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину вернули тела 25 погибших, по утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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«На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

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Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) совершают обмен телами погибших военнослужащих. Процедура осуществляется при участии судебно медицинских экспертов Международного Комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

В частности, 22 октября в Украину вернули тела 252 погибших военных.

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