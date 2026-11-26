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В Украину вернули тела 250 погибших военных
Правоохранители совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентифицируют репатриированные тела.
В Украину вернули тела 25 погибших, по утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.
Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) совершают обмен телами погибших военнослужащих. Процедура осуществляется при участии судебно медицинских экспертов Международного Комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.
В частности, 22 октября в Украину вернули тела 252 погибших военных.