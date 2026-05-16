В Украину вернули тела более 500 погибших военных

Сначала будут проведены необходимые экспертизы перед передачей родственникам тел для захоронения.

Возвращение тел погибших украинских военных

В Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Возвращение тел погибших украинских военных / © СБУ

Отметим, что обмен телами погибших военных между Украиной и Россией происходит на постоянной основе. В частности, Украина 9 апреля вернула на Родину тела 1000 военных, которые передала Россия в рамках репатриационных мер.

26 февраля в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел украинских военнослужащих. Как информировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, далее правоохранители и эксперты должны провести ДНК-анализы для идентификации погибших и передачи их родным.

