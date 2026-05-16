- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину вернули тела более 500 погибших военных
Сначала будут проведены необходимые экспертизы перед передачей родственникам тел для захоронения.
В Украину вернули тела 528 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Следователями правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.
Отметим, что обмен телами погибших военных между Украиной и Россией происходит на постоянной основе. В частности, Украина 9 апреля вернула на Родину тела 1000 военных, которые передала Россия в рамках репатриационных мер.
26 февраля в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел украинских военнослужащих. Как информировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, далее правоохранители и эксперты должны провести ДНК-анализы для идентификации погибших и передачи их родным.