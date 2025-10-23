- Дата публикации
В Украину вернули тела еще 1000 погибших
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о репатриации 1000 тел погибших.
Сегодня, 23 октября, прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении.
Напомним, в июне состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, проведенных согласно Стамбульским договоренностям, всего Украина получила 6057 тел. Теперь проводятся экспертизы и идентификация репатриированных тел.
Также 19 августа в Украину вернули тела 1000 погибших военнослужащих.