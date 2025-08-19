В Украину вернули тела еще 1000 погибших: подробности

Репатриация погибших украинцев / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Сегодня, 19 августа, в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и в соответствующих государственных структурах в Telegram.

По данным украинской стороны, среди репатриированных тел есть тела пятерых военнослужащих, погибших во время пребывания в плену. Они ранее входили в списки тяжелораненых и тяжелобольных пленных, которые должны были быть переданы во время второго раунда обмена, согласованного в Стамбуле. Российская сторона, по информации украинских властей, затягивала процесс и не выполняла взятые на себя обязательства.

© Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Из числа возвращенных сегодня тел — защитники, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском и Курском направлениях. Украинская сторона подчеркивает необходимость безотлагательного освобождения всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных.

В ближайшее время правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию тел. Репатриационные мероприятия организованы благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам пропавших без вести, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны.

Украинские власти отмечают, что работа по возвращению тел и защите прав военнопленных продолжается, и государство продолжает добиваться возвращения всех граждан, находящихся в плену.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину доставлено еще 1200 тел погибших, которых, по данным российской стороны, считают украинскими гражданами, в частности военнослужащими. Репатриация состоялась в рамках продолжения договоренностей, достигнутых в Стамбуле.