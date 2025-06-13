В Украину вернули тела еще 1200 погибших: фото

Репатриация погибших украинцев / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В пятницу, 13 июня, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле», — говорится в сообщении.

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Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Коордштабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста и личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных.

© Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, 11 июня в рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 погибших украинцев

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