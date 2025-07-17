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В Украину вернули тела тысячи погибших защитников (фото)
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
В четверг, 17 июля, в Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Обмен произошел в рамках Стамбульских договоренностей.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим", - подчеркнули в сообщении.
Следователи правоохранительных органов и эксперты проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко информировал о том, что РФ возвращает тела павших защитников Украины в худшем состоянии. Это связано с тем, что они не соблюдают необходимые условия для их хранения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.
Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия передала Украине 20 тел, принадлежащих российским военным . Также есть наемник из Израиля, воевавший на стороне государства-агрессоры, о чем свидетельствуют документы.