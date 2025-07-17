В Украину вернули тела тысячи погибших защитников (фото)

Возвращение тел погибших военных. / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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В четверг, 17 июля, в Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Обмен произошел в рамках Стамбульских договоренностей.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим", - подчеркнули в сообщении.

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Следователи правоохранительных органов и эксперты проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Тела еще 1000 погибших военнослужащих вернули в Украину. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела еще 1000 погибших в рамках Стамбульских договоренностей. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко информировал о том, что РФ возвращает тела павших защитников Украины в худшем состоянии. Это связано с тем, что они не соблюдают необходимые условия для их хранения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Отметим, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия передала Украине 20 тел, принадлежащих российским военным . Также есть наемник из Израиля, воевавший на стороне государства-агрессоры, о чем свидетельствуют документы.

Дата публикации 19:47, 05.07.25 Количество просмотров 14 «Не комментируем схему»! Что секретного произошло во время последнего обмена?