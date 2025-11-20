В Украину вернули тела тысячи погибших защитников (фото)

Возвращение тел в Украину. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 20 ноября, Российская Федерация вернула в Украину тысячу тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что из российского плена вернут 1200 украинцев. Процесс должен состояться при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Возвращение пленных украинцев домой ожидается еще до Рождества.

