ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
498
Время на прочтение
1 мин

В Украину вернули тела тысячи погибших защитников (фото)

В ближайшее время начнутся экспертизы, необходимые для идентификации тел.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Возвращение тел в Украину.

Возвращение тел в Украину. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня, 20 ноября, Российская Федерация вернула в Украину тысячу тел. По утверждению российской стороны, они принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщили в Координационном штабе.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - подчеркнули в штабе.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Тела еще 1000 погибших военнослужащих вернули в Украину. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Тела еще 1000 погибших военнослужащих вернули в Украину. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела еще 1000 погибших. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела еще 1000 погибших. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня прошли репатриационные мероприятия. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня прошли репатриационные мероприятия. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что из российского плена вернут 1200 украинцев. Процесс должен состояться при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Возвращение пленных украинцев домой ожидается еще до Рождества.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
498
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie