В Украину вернули убийцу из Хмельнитчины, который почти десятилетие скрывался в Польше
28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 23-летний посетитель бара в Хмельницком в 2016 году, был задержан в Польше и передан украинским правоохранителям.
В Украину вернули 28-летнего хмельничанина, подозреваемого в убийстве по неосторожности. Около девяти лет он скрывался за границей после смертельного конфликта, произошедшего в Хмельницком летом 2016 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.
По данным следствия, в августе 2016 года в одном из местных баров между подозреваемым и 23-летним посетителем разразился спор, который быстро перерос в драку. Во время схватки мужчина ударил оппонента, тот упал и ударился головой об пол. Полученные травмы оказались смертельными – после нескольких недель в коме потерпевший скончался.
После инцидента подозреваемый покинул территорию Украины и долго скрывался за границей. Его объявили в международный розыск через Интерпол.
В июне 2025 года мужчина был задержан на территории Республики Польша. 16 октября его передали украинским правоохранителям в пункте пропуска "Медика-Шегини".
Суд выбрал для подозреваемого меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
