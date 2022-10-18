В Украину вернули уже 98 детей, которых оккупанты депортировали в Россию — Верещук

Россияне намеренно отправляют маленьких украинцев в далекие регионы РФ, чтобы вернуть их в Украину было еще сложнее.

В Украину удалось вернуть уже 98 детей, которых оккупанты принудительно вывезли в дальние регионы России.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью каналу "Мы — Украина".

"Мы вернули уже 98 детей. Мы каждый день пытаемся это делать, это становится все труднее, но я все равно призываю обращаться — у нас есть портал "Дети войны", горячая линия, мы будем всячески пытаться помочь вернуть детей. Нам главная информация, чтобы мы знали, где в России, где на неподконтрольной территории находятся дети", — отметила Верещук.

По словам министра, детей удалось вернуть из разных регионов России, в частности с Дальнего Востока, куда намеренно отправляют маленьких украинцев, чтобы снизить вероятность их возвращения домой.

"Их намеренно отправляют как можно дальше, чтобы люди не имели возможности оплатить билет, если дети с родителями, или разделяют братьев с сестрами, чтобы они не могли общаться между собой", — отметила Верещук.

При этом министр подчеркнула, что россияне, усыновляющие украинских детей, будут обязательно привлечены к ответственности.

Напомним, ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей.

Депортация детей с оккупированных территорий в Россию

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей.

Постоянная представительница Великобритании при ООН объяснила, что массовая депортация в РФ жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.

Пока известно, что российские оккупанты до сих пор продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. По данным Генштаба ВСУ, только с начала октября россияне из Херсона вывезли около 170 несовершеннолетних.

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