В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей – Минреинтеграции

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что домой вернулись еще 37 депортированных оккупантами детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что в конце августа малышей принудительно вывезли из Харьковщины в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители. Теперь семьи воссоединились и находятся в безопасном месте на Закарпатье. Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах из Белки и Горинчево.

В Минреинтеграции добавили, что комфортные условия проживания в недавно отремонтированных и оборудованных помещениях обеспечили Закарпатская ОВА, а международные организации передали вещи первой необходимости.

"Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы. Это стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации "SОS Детские Городки Украина" и перевозчиков", — говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что каждый, кто имеет какую-либо информацию о незаконном вывозе детей в РФ, может позвонить в НИБ на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

Депортация жителей оккупированных территорий

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей.

Постоянная представительница Великобритании при ООН заявила, что массовая депортация РФ жителей временно оккупированных территорий Украины может свидетельствовать о намерении Москвы изменить демографический состав этих регионов.