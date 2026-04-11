В Украину вернулись офицеры, которых РФ годами не отдавала: новые подробности Пасхального обмена

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В преддверии Пасхи состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого в Украину вернули 182 гражданина. Среди них военные и гражданские, находившиеся в российской неволе с 2022 года.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен был проведен по поручению президента с участием Координационного штаба. Домой вернулись 175 военнослужащих и 7 гражданских.

Особенностью этого обмена стало то, что большинство освобожденных содержались в плену более двух лет. Кроме того, удалось вызволить 25 офицеров, которых российская сторона ранее отказывалась включать в обмены.

Значительная часть освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя. Также среди них есть военные Национальной гвардии, захваченные во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Среди освобожденных — представители разных подразделений Сил обороны: Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Возраст освобожденных— от 22 до 63 лет.

Отдельно домой вернулись семь гражданских украинцев, находившихся в плену с 2022 года.

Всем освобожденным окажут медицинскую помощь, обеспечат лечением, выплатами и программами реабилитации после длительного пребывания в неволе.

Украина также поблагодарила международных партнеров, в том числе США и Объединенные Арабские Эмираты, за содействие в организации обмена.

В Координационном штабе подчеркнули, что работа по возвращению всех украинцев из российского плена продолжается.

Обмен пленными — последние новости

Как сообщалось ранее, во время первого в этом году обмена пленными домой вернулся украинский военный, ошибочно идентифицируемый как погибший.

