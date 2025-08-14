В Украину вернулись пленные, проведшие в неволе 9-11 лет: что о них известно

Обмен пленными 14 августа / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В рамках последнего обмен пленными 14 августа, в результате которого удалось освободить 84 украинца, есть пленные, находившиеся в российской неволе задолго до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, задержанных на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осужденных на длительные сроки заключения — от 10 до 18 лет», — говорится в сообщении.

Так, один из уволенных пробыл в неволе 4013 дней — он был заключенный в Донецкой области еще в 2014 году. Военный это или гражданский — Коорштаб не уточняет.

Также на родную землю возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 год. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них — учительница начальной школы, которую оккупанты арестовали в 2019 году.

Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты заключили в тюрьму еще в 2016 году. К тому времени ему было всего 18 лет. Таким образом, он провел в неволе 9 лет. Более подробной информации об этом пленном пока нет.

Ранее сообщалось, что Украина вернула последнего защитника острова Змеиный.