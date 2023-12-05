В Украину вернутся еще 6 детей, вывезенных Россией: какое государство помогло

Россия уволила еще 6 украинских детей. Достичь их воссоединения с семьями в Украине удалось при посредничестве Катара.

Об этом заявила Лолва Аль-Хатер, государственный министр Катара по международному сотрудничеству, пишет The Washington Post.

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Отмечается, что группа из шести человек должна покинуть Москву и отправиться через Беларусь в Украину. Эти дети входят в число тысяч других, насильственно перемещенных в РФ или оказавшихся в ловушке на оккупированной Россией территории Украины.

Дети принадлежат к разным слоям населения, их семьи имеют разные жизненные обстоятельства. К примеру, мать одного 11-летнего мальчика в группе – украинская защитница, которую россияне удерживают в плену. К сожалению, его отец скончался около 10 лет назад. Раньше ребенок жил у родственников в оккупированной Россией Донецкой области, но теперь останется с тетей по материнской линии

Напомним, оккупанты вывозят в РФ наших детей с единственной целью: стереть их украинскую идентичность и внушить им российскую идеологию. Этот процесс имеет признаки геноцида.

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