В Украину вернутся опасные заморозки: синоптик назвал дату и предупредил аграриев

После значительного потепления, которое продлится до 6 апреля, в Украину придет арктический холод. Заморозки будут угрожать теплолюбивым сельскохозяйственным культурам, с посадкой которых не стоит спешить.

Об этом предупредил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

Он отметил, что арктический холод после такого теплого старта весны опасен.

«С 6 апреля в нашей местности заморозки уже считаются стихийным явлением и, к сожалению, традиционно под угрозой цветущие абрикосы», — добавил синоптик.

По его прогнозу, в первые апрельские выходные, 4-5 апреля, в нашем регионе усилится антициклон из Европы.

«Нас ждет комфортная, аномально теплая и сухая погода. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. Это удачный период для работ на открытом воздухе», — отметил Виталий Постригань.

В понедельник, 6 апреля, синоптик прогнозирует финальный всплеск тепла с дневными аж +20°.

Когда и откуда придет похолодание

Однако после 6 апреля, как отметил Виталий Постригань, европейский антициклон сместится на Скандинавию, в то же время над северными морями активизируются циклоны.

«Активный холодный фронт одного из этих вихрей проявится у нас кратковременными дождями, местами с грозами. При такой барической конфигурации сформируется меридиональный перенос, что откроет путь арктическому воздуху на территорию Украины», — говорится в его прогнозе.

В период 7-9 апреля, предупреждает синоптик, местами к дождям может прибавиться даже небольшой мокрый снег. Температура ночью 2-7° тепла, местами на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла.

Со ссылкой на различные прогностические модели Виталий Постригань предполагает, что полярный холод в Украине задержится как минимум до Пасхи.

«Существует высокая вероятность заморозков в воздухе, когда температура снизится до 0-5°, а днем лишь 3-8° тепла. Среднесуточная температура 3-4º, что соответствует климатической норме середины марта», — сообщил он.

Советы для аграриев

Синоптик посоветовал аграриям не спешить с посадкой теплолюбивых культур.

«Несмотря на то, что апрельские заморозки являются обычным явлением, они представляют серьезную угрозу для вегетирующих растений. Заморозкоопасный период обычно длится до конца мая», — предупредил Виталий Постригань.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 4 и 5 апреля в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +12…19°С.