В Украину вместе с теплом надвигаются дожди: синоптик предупредила, где испортится погода
В понедельник в Украине прогнозируется теплая, но капризная майская погода с кратковременными дождями и грозами почти по всей территории.
В понедельник, 18 мая, большинство областей зальют кратковременные дожди с грозами, однако температура воздуха местами прогреется до +25 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, понедельник начнется в Украине достаточно теплой погодой с температурой воздуха +20+24 градуса.
Немного прохладнее будет немного на западе, +18+20. Самой высокой ожидается температура воздуха в Луганской, Харьковской и Сумской областях, днем +22+25 градусов.
Где ждать дождей
Синоптики не предупреждают, что зонтики понадобятся почти всем украинцам. Кратковременные дожди, которые будут переходить в грозы, пройдут практически по всей территории страны, кроме северо-востока Украины.
Погода в Киеве
В Киеве в понедельник ожидается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.
Чего ждать от погоды дальше?
По словам Диденко, в ближайшие дни температура воздуха в Украине продолжит повышаться. Впрочем, зонтики прятать рано.
«Грозовые дожди остаются на хозяйстве — май такое любит», — резюмировала синопт.
Ранее мы писали, что в ближайшие дни погода в Украине будет оставаться неустойчивой, а в начале новой рабочей недели в атмосфере активизируются циклоны.