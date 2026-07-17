В Украину вместе с жарой надвигается опасная стихия: синоптики предупредили, какие города она затронет (карта)

Белка / © unsplash.com

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17 июля в Украине будет преобладать преимущественно сухая погода, хотя в отдельных регионах синоптики прогнозируют грозы и настоящую жару.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 17 июля, украинцев ждет преимущественно ясная и комфортная погода с высокими температурами. В большинстве регионов воздух прогреется до +25…+29 градусов, а на юге и в Закарпатье будет царить более сильная жара в пределах +27…+32 градусов. Немного больше прохлады почувствуют жители северо-восточных областей, где столбики термометров покажут более скромные +22…+24 градуса.

Как отмечает Диденко, сухую погоду на территории страны обеспечит антициклон «Лоран», и лишь юго-восточную часть затронет холодный атмосферный фронт, который принесет туда единичные грозовые дожди. На выходных по всей Украине сохранится солнечная и умеренно тёплая погода, однако уже в воскресенье, 19 июля, жителям западных областей следует готовиться к грозам, ливням и сильным порывам ветра.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют на 17 июля малооблачную погоду без значительных осадков на большей части территории Украины. Небольшие кратковременные дожди с грозами возможны только днём в некоторых южных областях, где будет переменная облачность.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 метров в секунду. В дневные часы ожидается преимущественно +23…+28 градусов, в западных и юго-западных регионах столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса, а в Закарпатье будет теплее всего — до +34 градусов.

Погода в Украине 17 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 17 июля.

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