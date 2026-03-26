ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

В Украину ворвется холодная погода: прогноз на 27 марта

Похолодание вытеснит весеннее тепло в ряде регионов Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода изменится

Погода изменится / © pexels.com

Погода в Украине в пятницу, 27 марта, будет теплой и преимущественно без осадков, но в дальнейшем будет прохладнее.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, максимальная температура воздуха завтра составит +12…+18 градусов. Свежее будет только в Харьковской, Сумской, Полтавской, +8…+11 градусов.

В то же время дожди пройдут местами в восточной части Украины, на остальной территории — без существенных осадков.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве в пятницу осадки маловероятны. Температура днем 15 градусов.

«Завтра завершается особенно теплый период и скоро начнется похолодание», — добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что последние дни марта принесут не только тепло, но и тревожные прогнозы по изменению погоды. Атлантические циклоны выгоняют из Украины теплую погоду, открывая путь влажным и холодным массам.

Дата публикации
Количество просмотров
374
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie