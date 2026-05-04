В Украину ворвется летнее тепло: где разжарит до +27

Во вторник, 5 мая, в Украине удержится антициклональный характер погоды, осадков не будет. Дневная температура воздуха +23+27 градусов, на побережьях +17+21 градус.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов — ориентировочно 9-10 мая», — уточнила она.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве вторник ожидается солнечным и теплым, днем около +25 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, украинские метеорологи предупреждают: опасность ночных заморозков еще не миновала, хотя днем уже солнце будет греть по-настоящему.

Глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорит, что арктический воздух сейчас постепенно вытесняется высотным гребнем антициклона Winfried. Именно по его периферии в Украину входит трансформированный сухой тропический воздух с севера Африки.

