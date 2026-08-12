В Украину возвращается сильная жара: синоптик Диденко назвала точные даты

Жара в Украине / © УНИАН

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После нескольких дней комфортной температуры в Украине снова начнет теплеть. Уже с воскресенья, 16 августа температура воздуха пойдет вверх, а с понедельника, 17 августа, жара вернется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, более холодный воздух, зашедший в Украину после прохождения атмосферного фронта, задержится еще на несколько дней.

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В четверг, 13 августа, и до субботы включительно дневная температура в большинстве областей будет составлять комфортные +22…+26°C.

В то же время, уже в воскресенье начнется потепление, а с понедельника температура будет повышаться еще больше. При этом ночи будут оставаться более прохладными, что характерно для августа.

Осадков в ближайшие дни синоптик не прогнозирует — над Украиной будет держаться антициклон.

Какая будет погода в Киеве

В столице 13 августа и до конца рабочей недели ожидается сухая и солнечная погода. Температура днем составит около +22…+25°C.

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В воскресенье в Киеве потеплеет до +28°C, а с понедельника жара начнет возвращаться.

Таким образом, в ближайшие несколько дней в Украине еще будет сохраняться комфортная температура, однако уже в конце недели погода начнет меняться в сторону потепления.

Напомним, в тропической зоне одновременно усиливаются два климатических явления - позитивный Диполь Индийского океана и мощный Супер Эль-Ниньо в Тихом океане.

Температурные аномалии в обоих океанах формируют масштабные атмосферные циркуляции, которые могут оказать существенное влияние на будущую зиму в Северном полушарии. В Индийском океане ожидается дефицит осадков на востоке и их избыток на западе, в то время как в Тихом океане температура может превышать норму на 4–5°C. Усиление этих процессов прогнозируется в течение осени и в начале зимы.

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