Украина
411
1 мин

В Украину возвращается плюсовая температура: где потеплеет уже послезавтра

В ближайшие дни в западных и южных областях Украины воздух может прогреться до плюсовых значений.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Оттепель в Украине

В некоторых областях Украины будет оттепель / © УНИАН

В западных и южных областях Украины с пятницы, 16 января, ожидается потепление, которое может вызвать оттепель в дневные часы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Птуха в своем прогнозе для канала Times of Ukraine.

По ее словам, начиная с 16-17 января появится тенденция к ослаблению морозов.

«Сейчас мы не можем спрогнозировать, какой интенсивности оно [ослабление морозов] будет и насколько длительным, потому что это выходит за пределы наших прогностических возможностей», — сказала Наталья Птух.

Она отметила, что в ближайшие дни в западных и южных областях Украины ночью температура воздуха будет опускаться до 5-12 градусов мороза, а днем — только до 1-7 мороза.

«В течение 17-19 числа ожидаем ослабления морозов где-то на 3-8 градусов меньше предыдущей градации. Например, в южных и западных областях в дневные часы может быть даже оттепель», — спрогнозировала синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни на большинстве территории Украины будет преобладать холодная погода, а местами ночные морозы ударят до -20 градусов.

