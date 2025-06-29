В Украину возвращается похолодание: как изменится погода в выходные, 28-29 июня

Украину накроют дожди / © Pixabay

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В субботу, 28 июня, дожди с грозой ожидаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«После временного ветреного затишья, когда наконец-то погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер. 27-28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду. В воскресенье в Украине возможны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много — переменная погода», — написала она.

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Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается +21…25°С. Немного выше будет в субботу на юге и востоке +25…28°С.

«В Киеве в субботу и воскресенье — сильный северо-западный ветер, температура воздуха +20…22 градуса. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой», — добавила Диденко.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара.

С середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться еще больше.

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