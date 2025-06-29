- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2148
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину возвращается похолодание: как изменится погода в выходные, 28-29 июня
На выходных в Украине будет прохладно. Синоптики не обещают дожди и ветер.
В субботу, 28 июня, дожди с грозой ожидаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере Украины.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«После временного ветреного затишья, когда наконец-то погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер. 27-28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду. В воскресенье в Украине возможны периодические локальные дожди. Однако и солнца будет много — переменная погода», — написала она.
Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается +21…25°С. Немного выше будет в субботу на юге и востоке +25…28°С.
«В Киеве в субботу и воскресенье — сильный северо-западный ветер, температура воздуха +20…22 градуса. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой», — добавила Диденко.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара.
С середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться еще больше.