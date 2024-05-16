В Украину возвращается потепление: везде ли порадует погода 17 мая

В Украине 17 мая потеплеет. Максимальная температура воздуха будет составлять +17...22°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На протяжении выходных в Украине будет тепло, но с периодическими дождями и даже грозами", — написала она.

Дожди наиболее возможны на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине и Закарпатье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве в пятницу будет сухо и солнечно. Ночью в столице прогнозируют +7...9°С, а днем потеплеет до +18...20°С.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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