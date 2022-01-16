В Украину возвращается сильный снег и метели: прогноз погоды на понедельник, 17 января

В Украину возвращается сильный снег и метели: прогноз погоды на понедельник, 17 января

Завтра, 17 января, почти по всей территории Украины будет падать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги.

Завтра, 17 января, в Украину снова возвращается шквальный ветер и метели.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. Поэтому завтра, 17 января, почти по всей территории Украины будет падать снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги. Осадки, вероятно, будут повсюду в Украине. Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться вблизи нуля, на Юге предполагается +3+7 градусов.

"Сначала на Западе, потом вместе с фронтом снег потянется постепенно повсюду. Разве что в южной части будет больше прояснений, чем осадков", — сообщила синоптикиня.

Следует отметить, что завтра, 17 января, на Украине ожидаются сильные порывы ветра. В некоторых областях объявили ІІ уровень опасности, оранжевый.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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