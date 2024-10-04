В Украину возвращается тепло, но повезет не всем: погода в выходные, 5-6 октября

В некоторых областях будет дождь, а дневная температура составит всего 15 градусов.
В Украину возвращается теплая погода. Впрочем, умеренные дожди могут частично покрыть запад страны.
Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".
Погода 5 октября
В субботу, 5 октября, осадки ожидаются почти по всей территории Украины, кроме юга и востока. В Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы. На востоке страны прогнозируется до +27 градусов, на западе – до +17.
Погода 6 октября
В воскресенье, 6 октября, кратковременные дожди возможны на всей территории Украины, кроме востока.
В центральных областях возможны грозы. На востоке и юге синоптики обещают до +27, на западе температура будет холоднее — от +11 до +17.
Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода этой осенью.