В Украину возвращается тепло, но с дождями: прогноз погоды на субботу, 25 сентября

В Украину возвращается тепло, но с дождями: прогноз погоды на субботу, 25 сентября

В юго-западных регионах, а днем и в центре страны будет сухо.

В субботу, 25 сентября, температура воздуха в Украине начнет повышаться, но погода будет дождливой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшой дождь, в юго-западных, днем и в центральных областях без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье Черного моря до 13°, днем 11-16°, в западных и южных областях 15-20°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве 25 сентября также местами будут идти дожди. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют возвращением бабьего лета с дождями

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