В Украину возвращается весеннее тепло: синоптик рассказала, когда его ждать

Погода в Украине обещает быть очень приятной и теплой.

В Украине 20 марта температура воздуха повысится до +9+13 градусов. Это потепление охватит большинство территории страны благодаря влиянию антициклона.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Она рассказала, что ветер будет слабым, что обеспечит комфортные условия пребывания на улице. Наши предки в этот день следили за облаками.

По ее словам, на востоке страны и в Карпатах температура будет оставаться более прохладной, с максимальными значениями в пределах +7+9 градусов. Ветер будет северо-западный, слабый, что сделает погоду более комфортной для прогулок. В Киеве температура днем достигнет 10 градусов, но ночью возможен небольшой мороз до -2 градусов.

Кроме того, в южных и центральных областях температура будет самой высокой, достигнув +12+13 градусов. Ветер будет почти спокойным, что сделает этот день идеальным для прогулок или садоводческих работ на открытом воздухе.

Ночью, в некоторых регионах, в частности, в северных и центральных областях, температура снизится до 0-2 градусов, поэтому следует ожидать небольшой мороз. Это типичная ситуация для конца марта, когда ночная температура еще может быть низкой, но днем будет теплее.

В понедельник, 24 марта, прогнозируется кратковременное похолодание до +5 градусов с возможными дождями, но после этого ожидается возобновление умеренного потепления.

Напомним, ранее мы писали о том, что четыре области Украины накрыла пылевая буря и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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