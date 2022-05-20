В Украину возвращается все больше граждан: за сутки из-за границы прибыла 41 тысяча человек

В Украину возвращается все больше граждан: за сутки из-за границы прибыла 41 тысяча человек

За сутки 19 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 77 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 35 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В то же время за минувшие сутки в Украину прибыло более 41 тысяч человек, из них более 37 тысяч — украинцы. Так, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется.

Кроме того, за этот период на границе оформлено 177 грузовиков с гуманитарной помощью.

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