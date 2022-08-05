В Украину возвращается жара до +33 градусов: какой будет погода в субботу, 6 августа

В субботу, 6 августа, в Украину вернется жара. В некоторых регионах температура повысится до +33 градусов.

Так, в субботу синоптики прогнозируют сухую погоду, лишь днем в юго-восточной части пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха на большинстве территорий будет колебаться от 28 до 32 градусов тепла. На западе стране термометр днем покажет 30-33 градуса с отметкой "плюс". Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха в Украине опустится до 16-20 градусов тепла. На побережье морей будет теплее – до 21 градуса.

В Киеве и области 6 августа также без осадков. Температура по области ночью опустится до 14-19 градусов с отметкой плюс, а днем будет настоящая жара 28-33 градусов.

Ночью в столице будет 17-19°, днем около 30°.

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