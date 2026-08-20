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В Украину возвращается жара под +40, а с ней — новый удар стихии: синоптики предупредили об опасности (карта)
Украину накроет субтропический жар, но часть областей освежат грозы. Синоптики поведали прогноз погоды на 20 августа.
В Украину возвращается мощная жара с южных широт, которая с четверга, 20 августа, начнет существенно повышать температурные показатели по всей территории страны. В некоторых регионах летнюю погоду разбавят кратковременные ливни с грозами и порывистый ветер.
Об этом сообщили синоптик Виталий Постригань и Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 20 августа — прогноз синоптики.
Как рассказал синоптик Виталий Постригань, с четверга, 20 августа, в Украину вернется жара из-за горячего субтропического воздуха. По данным европейских метеорологов, у нас будет теплее, чем в Мадриде и Париже.
С 21 по 24 августа будет держаться сухая погода: ночью ожидается 14–19°, днем — 30–34°, а местами жара будет достигать 35–37°.
Как отмечают в Украинском гидрометеорологическом центре, 20 августа в большинстве областей ожидается переменная облачность без осадков. Лишь в северной части страны и Карпатах днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Ветер юго-западный, 7–12 м/с, однако днем в большинстве западных и северных областей возможны порывы до 15–20 м/с. Ночная температура будет 11–16°, днем воздух прогреется до 25–30°, а на юго-западе страны столбики термометров поднимутся до 34°.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
По информации Украинского гидрометеорологического центра, в течение 18-20 августа на большинстве территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение только Волынская, Львовская и Закарпатская области.
Напомним, ранее мы писали, что большая часть Украины оказалась в тылу холодного атмосферного фронта. Пришел он к нам из Балтики и через запад страны постепенно движется к востоку.