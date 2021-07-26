В Украину возвращается жара с периодическими дождями: прогноз погоды на неделю

Столбики термометров местами будут показывать до 35 градусов.
В Украину возвращается жара. Прогноз погоды на неделю — в среднем 30 градусов.
Об этом 26 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Ситуацию немного будут сглаживать дожди. Они периодически будут во всех регионах.
"Немножко у нас будут жаркие дни. Но сразу отмечу, не настолько, как был предыдущий период жары. Действительно 28-33 градусов. Кратковременные дожди, могут быть с грозами, местами даже град и шквалы", -говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
В Киеве синоптики самый горячий день обещают в среду, 28 июля, когда может дойти и до 34 градусов.
На востоке и юге Украины в течение недели еще теплее — до 35 градусов.
На западе — прохладнее, 25-28 градусов.