В Украину возвращается жара с периодическими дождями: прогноз погоды на неделю

В Украину возвращается жара с периодическими дождями: прогноз погоды на неделю

Столбики термометров местами будут показывать до 35 градусов.

В Украину возвращается жара. Прогноз погоды на неделю — в среднем 30 градусов.

Об этом 26 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ситуацию немного будут сглаживать дожди. Они периодически будут во всех регионах.

"Немножко у нас будут жаркие дни. Но сразу отмечу, не настолько, как был предыдущий период жары. Действительно 28-33 градусов. Кратковременные дожди, могут быть с грозами, местами даже град и шквалы", -говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В Киеве синоптики самый горячий день обещают в среду, 28 июля, когда может дойти и до 34 градусов.

На востоке и юге Украины в течение недели еще теплее — до 35 градусов.

На западе — прохладнее, 25-28 градусов.

Погода в Украине: жару с дождями прогнозируют в большинстве регионов

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