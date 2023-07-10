В Украину возвращается жара: синоптики обновили прогноз на 10 июля

Сегодня, 10 июля, в некоторых областях Украины будет дождь, однако температура воздуха прогреется до +30°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах и восточных областях, кроме крайнего запада и юга, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории осадки не предполагаются.

Температура воздуха будет днем +21...26°С. На юге страны и Закарпатье местами воздух прогреется до +30°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В юго-восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киевской области 10 июля переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Киеве будет днем +22...24°С. В Киевской области столбики термометров покажут +21...26°С.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19° до 25° тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13-18° выше нуля.

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