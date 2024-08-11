В Украину возвращается жара: синоптики обновили прогноз на сегодня, 11 августа

Дожди ожидаются только в Карпатах.

Сегодня, 11 августа, в Украине температура поднимется до 33 градусов. Возможен дождь.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В западных регионах температура воздуха днем +23...+28°С. В Карпатах +17...+22°С.

В северных регионах осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +24...+29 °С.

В центральных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+29°С.

На юге Украины и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура +30...+33°С.

В восточной части страны переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +27…+32 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что жара возвращается. Начнется она довольно необычно из западных областей страны.

Жара возвращается! Готовьтесь, будет очень жарко, еще с дождями!

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