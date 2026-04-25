В Украину возвращается "зима": синоптик предупредила о снеге и новой волне стужи

Весеннее тепло задерживается

В воскресенье, 26 апреля, в большинстве областей Украины ухудшение погодных условий.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 апреля

Похолодание, сильный штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с, дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом.

Юго-восток Украины удержится от осадков и там еще будет теплая погода.

Погода в Киеве 26 апреля

В Киеве 26 апреля дождь, возможно, с мокрым снегом вечером, понижение температуры воздуха, сильный ветер.

Ранее синоптик сообщил, что в выходные — 25 и 26 апреля — в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода под влиянием циклонов и атмосферных фронтов.

По данным «Украинского гидрометцентра», с 25 по 27 апреля атмосферные фронты принесут Украине новые порции холодного воздуха. Поэтому погода будет переменчивая, а в большинстве областей — заморозки.

В связи с предупреждением «Укргидрометцентр» объявил ІІ уровень опасности, оранжевый — его объявляют при снижении температуры воздуха до 0-3° мороза. Снижение температуры на поверхности почвы до 0-5°С, по этой же шкале, — это I уровень опасности, желтый.

Метеорологи предостерегают, что заморозки могут причинить вред ранним плодовым деревьям. Это может привести к потере урожая.