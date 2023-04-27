"В Украину возвращается зима": спасатели предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

В некоторых областях Украины предупредили об опасности.
В Украину в ближайшие дни возвращается зима: почти во всех областях ожидаются заморозки и объявлено о первом и втором уровне опасности.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели объявили о втором уровне опасности в таких регионах:
- В ночь на 29 апреля в западных областях следует ожидать заморозков.
- 29-30 апреля в северных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов.
Первый уровень опасности объявили 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях, 29 апреля – в Полтавской, Одесской и Николаевской областях, 1-2 мая в Украине, кроме востока и юго-востока. Ожидается 0-3 градуса.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в мае в Украине станет теплее. В то же время, 27 апреля в западных областях нашего государства ожидаются заморозки.
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