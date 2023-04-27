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"В Украину возвращается зима": спасатели предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
875
Время на прочтение
1 мин
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"В Украину возвращается зима": спасатели предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

Фото: Pexels

В некоторых областях Украины предупредили об опасности.

В Украину в ближайшие дни возвращается зима: почти во всех областях ожидаются заморозки и объявлено о первом и втором уровне опасности.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели объявили о втором уровне опасности в таких регионах:

  • В ночь на 29 апреля в западных областях следует ожидать заморозков.
  • 29-30 апреля в северных, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов.

Первый уровень опасности объявили 28 апреля в Житомирской и Винницкой областях, 29 апреля – в Полтавской, Одесской и Николаевской областях, 1-2 мая в Украине, кроме востока и юго-востока. Ожидается 0-3 градуса.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в мае в Украине станет теплее. В то же время, 27 апреля в западных областях нашего государства ожидаются заморозки.

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Дата публикации
Просмотры
875
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