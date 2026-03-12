В Украину возвращается "зимняя" стихия: синоптики предупредили о снегопадах и резком похолодании

В Украину возвращаются снег и похолодание / © pixabay.com

Мартовская погода в Украине отмечается аномальным теплом, однако синоптики уже предупреждают о приближении похолодания. Кроме того, в нескольких регионах опасные гидрологические условия, в частности действуют предупреждения о подтоплении пойм и высокой вероятности схода лавин в горах.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 13 марта в Украине ожидается солнечная и теплая погода, которая будет формироваться под влиянием антициклона.

Температура воздуха будет колебаться днем от +12 до +17 градусов тепла. Прохладнее будет в Карпатах и на побережьях морей — от +9 и +12 градусов тепла.

В то же время синоптик предупреждает, что в ближайшие дни в Украине станет прохладнее.

«Уже с 14-го марта станет свежее, днем +10, +11 градусов. А с 17-го марта температура воздуха снизится до +4+10 градусов. Поэтому в ближайшей перспективе завтра — самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич сообщает, что вторая декада марта принесет в Украину весеннее тепло, которое местами будет достигать +19 градусов, хотя погода будет оставаться переменчивой.

Также он отмечает, что до середины месяца будет преобладать ясная погода с ночными туманами, однако уже с 14 марта ожидается незначительное похолодание из-за воздушных масс из Азии. По словам метеоролога, после 16 марта возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, но этот период будет кратковременным.

Уже после 18 марта температура снова начнет расти. В целом этот промежуток времени будет на 3-6 градусов теплее климатической нормы при минимальном количестве осадков.

По данным Украинского гидрометцентра в Украине 13 марта атмосферное давление будет слабо падать, однако погоду без осадков все еще будет определять поле высокого давления.

«В относительно теплой воздушной массе удержится подобное распределение температуры к предыдущим дням», — отмечают метеорологи.

Синоптики прогнозируют завтра по территории Украины малооблачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем ожидается от +12 до +17 градусов тепла, на Закарпатье — до +20 градусов выше нуля. В Карпатах и на побережье морей ожидается до +13 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 13 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности

На 12-13 марта синоптики и гидрологи прогнозируют ряд опасных природных явлений в разных регионах Украины. Из-за добегания воды из Оскольского водохранилища на реке Северский Донец, в частности в створе поста Яремовка, ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,6 метра. Это приведет к затоплению поймы и сельскохозяйственных угодий, в связи с чем объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Украинцев предупреждают о возможных подтоплений / © Укргидрометцентр

В то же время в горных районах сохраняется угроза схода лавин. В связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, прогнозируется значительная снеголавинная опасность, что соответствует третьему уровню риска.

В горных районах сохраняется угроза схода лавин / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 13 марта будет малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться от +3 тепла до -2 градусов мороза, днем — от +12 до +17 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в столице 13 марта будет малооблачная погода. Существенных осадков не предвидится.

Столбики термометра будут показывать от +4 градусов ночью до +16 градусов днем.

Погода в Киеве 13 марта

Погода в Одессе

На 13 марта в Одесской области и самом городе синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен туман, который ухудшит видимость на автодорогах до 200-500 метров. Ветер будет преобладать восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 градусов мороза до +5 градусов тепла, а днем прогреется до комфортных +14 градусов тепла, местами столбики термометра будут показывать до +17 градусов выше нуля. Непосредственно в Одессе ночная температура составит до +3 градусов выше нуля, днем ожидается около +11 градусов тепла.

Вдоль побережья погодные условия будут оставаться спокойными: море будет иметь легкое волнение, а уровень воды будет безопасным. Температура морской воды составит около +5 градусов тепла.

Погода во Львове

На Львовщине 13 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, местами ожидается до -2 градусов мороза. Днем столбики термометра будут показывать от +15 до +20 градусов тепла.

Во Львове температурный режим будет контрастным:

ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов тепла;

днем воздух прогреется от +17 до +19 градусов тепла.

Также жителей региона предупреждают об ухудшении видимости 500 — 1000 м, а водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.

Погода в Черкассах

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5 градусов тепла, в природу приходит настоящая весна. Именно в это время растения «просыпаются»: в деревьях начинается движение сока, набухают почки, а озимые и трава идут в рост. Для аграриев это сигнал к началу полевых работ, подкормки посевов и высадки первых холодостойких культур.

«По климату, средняя дата такого перехода 27 марта, а раньше всего — 11 марта он отмечался в 2014 году. Но, в отдельные годы процесс нарастания тепла может сдерживаться кратковременными „волнами холода“, — отмечает синоптик.

В то же время он прогнозирует, что до конца недели благодаря антициклону в Черкасской области сохранится сухая погода. Самым теплым днем станет именно пятница, 13 марта, когда столбики термометров поднимутся до впечатляющих +18 градусов тепла.

Также синоптик Виталий Постригань предупреждает, что на выходных, 14-15 марта, погода в Черкасской области несколько изменится. Из-за влияния южного циклона ветер изменит направление на восточное, а температура упадет на 2-4 градуса. Ночью ожидается от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +14 градусов выше нуля.

По словам Постриганя, в начале следующей недели облаков станет больше, пройдут небольшие дожди, а дневная температура снизится до +10 градусов тепла. В дальнейшем в регионе будет преобладать сухая, но прохладная погода.

Погода в Харькове

На Харьковщине 13 марта ожидается малооблачная погода и без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Харькове столбики термометра будут показывать около 0 градусов ночью, днем — от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 13 марта будет ясная погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от -2 градусов мороза до +3 градусов днем;

днем воздух прогреется до +18 градусов тепла.

По городу Днепр ожидается:

ночью от 0 до +2 градусов тепла:

днем от +14 до +16 градусов тепла.

