В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на среду, 19 октября

В среду, 19 октября, в большинстве областей также ожидаются дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 19 октября в стране будет облачная с прояснениями погода. В западных, северных, днем и центральных и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 10-15°, на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в южной части до 21°.

В Киеве 19 октября будет идти небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15°.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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