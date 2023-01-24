В Украину возвращаются морозы, но без осадков: прогноз погоды на неделю

Мокрый снег ожидается местами только в конце этой недели.

В Украине в течение недели будет идти дождь без осадков. Впрочем, в регионы возвращаются ночные морозы. Днем будут плюсовые температуры. В большинстве областей будет туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ближайшие трое суток в Украине будет без существенных осадков. Впрочем, уже в конце недели в юго-западных областях ожидается мокрый снег и дождь.

В среду, 25 января, ночью будет до -7°С ночью. В западных регионах ожидается до -1-4°С, а на юге — до 3°С мороза. Днем в регионах температура воздуха днем в среднем составит +2°С.

В четверг, 26 января, усилятся морозы. В частности, в Прикарпатье и Буковине температура пустится до -7°С. На всей территории Украины ожидаются заморозки. Днем будет от +1°С до +4°С, а на юге Одесской области до +7°С.

В пятницу, 27 января, в Карпатах, на Буковине и Подолье будет снег и мокрый снег. Также похолодание придет в большинство регионов. Температуа опускается до -9°, а местами до -15°С. Днем 0…+5°С.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели погодные условия в Украине будут определяться в основном зоной повышенного атмосферного давления и западной периферией антициклона.

"В субботу и воскресенье, 28-29 января, развитие циклонической деятельности с южного направления повлечет за собой дожди и мокрый снег на юге, а также Карпатах и Винницкой области", — подчеркнул он.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 4°С мороза до +1°С. Днем в среднем будет -1...+4°С. В южных областях ночью +1...+6°С, днем +3...+8°С.

Напомним, синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в период 27 января — 3 февраля по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны сугробы на дорогах, гололедица.

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