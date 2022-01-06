В Украину возвращаются морозы: прогноз погоды на Рождество и выходные, 7-9 января

Самые сильные морозы ожидаются в ночь на 8 января в Карпатах.

На Рождество, в пятницу, 7 января, и на выходных, 8-9 января, в Украину придет незначительное похолодание с морозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране без существенных осадков, лишь в большинстве западных и восточных областей ночью небольшой снег. В западных и восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, ночью на западе страны 1-6° мороза, в Крыму ночью и днем 2-7° тепла, в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

В субботу, 8 января, в Украине также будет сухо, лишь днем в Карпатском регионе снег, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза (в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза), в южных областях и на Закарпатье ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

9 января ожидается снег, мокрый снег, днем на юге с дождем, местами гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ночью в восточных, большинстве южных и центральных областей, днем на западе без осадков. Температура ночью 2-7° мороза (на востоке до 10° мороза), днем около 0°, на юге страны ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму до 8°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью 7 января будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°. 8 января в столице также будет сухо, температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза. В воскресенье, 9 января, в Киеве прогнозируют снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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