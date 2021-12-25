В Украину возвращаются морозы: прогноз погоды на воскресенье, 26 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 26 декабря, в Украину вернутся морозы, в большинстве регионов также будет идти снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ожидается снег, на Закарпатье и юге страны с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега, в северных, Ровенской и Волынской областях без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в северной части ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза, на Закарпатье и юге страны ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 26 декабря будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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