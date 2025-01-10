В Украину возвращаются морозы, снег и метель: где и когда существенно похолодает

Прохладнее всего будет на западе. На юге держится тепло.
Уже в ближайшие выходные (11-12 января) в Украину придет небольшое похолодание с дождями и мокрым снегом.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, похолодание повлечет за собой поступление на территорию страны прохладного воздуха с территории Балтийского моря и Скандинавского полуострова. более высокие температурные показатели будут на юго-востоке.
Погода 11 января
В западных областях ночью местами ожидается небольшой снег, днем снег, мокрый снег. 3...+2°C
В северных и центральных регионах ночью и утром ожидаются умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. +7°C.
На юге и востоке пройдут дожди. В южных областях местами будут порывы ветра 15-20 м/с.
Погода 12 января
На западе снег, а местами — метель. На дорогах гололедица. ..+1°C.
В северных и центральных областях — без существенных осадков. На дорогах местами гололедица и туман.
В южной части страны сильный дождь.
В восточных областях ночью ожидается дождь с мокрым снегом, но днем без существенных осадков.
Как сообщалось, погода этой зимой удивляет украинцев. Синоптики уже рассказали, какой будет новая рабочая неделя и вообще январь.